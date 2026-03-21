Dos detenidos por agredir a policías locales en Vigo: los sorprendieron orinando en un portal

Dos hombres han sido arrestados este sábado en la calle Joaquín Loriga, en plena zona de ocio de Vigo, como presuntos autores de un delito de atentado contra la autoridad. Durante la intervención, los agentes les incautaron además un cuchillo que llevaba uno de los implicados.

Según indicaron fuentes de la Policía Local a Europa Press, los hechos ocurrieron en torno a las 6:50 horas, cuando una patrulla sorprendió a dos personas orinando en el portal de un edificio. Al ser requeridos por los agentes, uno de ellos emprendió la huida a pie.

Uno de los policías salió tras él y, al darle alcance, observó cómo el sospechoso llevaba la mano hacia la parte trasera del cuerpo. En ese momento, se le cayó un cuchillo de caza con su funda.

Poco después, se incorporó el segundo implicado junto a otro agente, lo que derivó en un forcejeo hasta la llegada de refuerzos. Como consecuencia del altercado, uno de los policías sufrió una lesión en el hombro y tuvo que ser trasladado al hospital.

Ambos fueron finalmente detenidos por atentado contra la autoridad.