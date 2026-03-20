Vigo inaugura la humanización de Hispanidad y un ascensor que conecta Beiramar con O Castro Concello de Vigo

Vigo ya cuenta con un nuevo ascensor que conecta con la calle Romil y permite continuar con el corredor mecánico entre Beiramar y O Castro. Asimismo, la calle Hispanidad, entre Amor Ruibal y Feliciano Rolán, ya se encuentra humanizada. El Concello invirtió 1.271.209 euros en estas actuaciones, de los que 945.528 proceden del Gobierno de España a través de los Fondos Next Generation UE.

Durante una visita inaugural este viernes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero subrayó la importancia estratégica de la actuación, al tratarse de la "penúltima pieza" de un itinerario que permitirá conectar el Auditorio Mar de Vigo y la fachada marítima con la parte alta de la ciudad mediante recorridos accesibles y rápidos.

"Hace ocho años este trayecto era imposible a pie y ahora se puede hacer en apenas cuatro o cinco minutos", destacó.

En este sentido, el alcalde puso en valor la dificultad técnica de la intervención, ya que el muro existente en la zona carecía de sustentación y presentaba riesgo de derrumbe. "Hubo que rehacerlo completamente", explicó, garantizando así la seguridad y estabilidad de la infraestructura. El alcalde avanzó que el Concello continuará con el desarrollo de este eje estratégico, con la actuación pendiente entre Camelias y Romil y con la continuidad de la humanización en toda la calle Hispanidad.