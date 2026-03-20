Vigo avanza nuevas humanizaciones: licita actuaciones por valor de 340.000 euros en distintos puntos de la ciudad

El Concello de Vigo continúa impulsando nuevas obras en la ciudad con una inversión que supera los 2,5 millones de euros. La Xunta de Goberno local ha aprobado la licitación de actuaciones por valor de 340.000 euros, a las que se suma un ambicioso proyecto de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en distintos barrios por un importe de 2.220.000 euros.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que las obras recientemente licitadas permitirán mejorar la circulación, renovar servicios urbanos y modernizar elementos como el mobiliario, la jardinería, el alumbrado y la pavimentación. Entre los objetivos principales destacan la mejora de la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la reorganización de las zonas de aparcamiento y el refuerzo de la seguridad, especialmente en el entorno de áreas infantiles. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Además, el gobierno local ha dado luz verde a un proyecto de mayor alcance que permitirá renovar infraestructuras básicas en varios puntos de la ciudad. En el barrio de Coia, las actuaciones se desarrollarán en las calles Porriño, Pontecesures, A Guarda y Cuntis, con un plazo estimado de ejecución de once meses.

Por su parte, en Oia se intervendrá en la Subida a Radio Faro, mientras que en Lavadores se acometerán mejoras en la calle Ceboleira y su entorno. Estas obras permitirán actualizar redes esenciales y mejorar la calidad de los servicios urbanos en estas zonas.