Un muñeco del conselleiro de Sanidade se suma al encierro del Olimpia Valencia de Vigo: "Es la única forma de negociar con él"

Los médicos encerrados en el nuevo centro de salud Olimpia Valencia desde el pasado lunes como medida de presión para que la Xunta de Galicia se siente a negociar con el comité de huelga cuentan desde este jueves con un nuevo compañero.

Se trata de un muñeco que representa al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para así "negociar con él, porque es la única forma".

Según recoge Europa Press, uno de los médicos del encierro, Nino Barreiro, critica que "todavía" no tienen "ninguna noticia sobre una convocatoria" al sindicato O'Mega por parte de la Consellería.

Gómez Caamaño señaló este miércoles que la Xunta volvería a "convocar próximamente" tanto a O'Mega como al sindicato CIG para "intentar llegar a un acuerdo" y resolver "a la mayor brevedad posible" las huelgas que afectan a la Atención Primaria y que se suman a los paros en especializada a raíz del Estatuto Marco.