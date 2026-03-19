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Herida una mujer en Covelo (Pontevedra) tras volcar su coche
La víctima tuvo que ser liberada por los bomberos de Ponteareas y evacuada al hospital en ambulancia
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Una mujer ha resultado herida este jueves tras volcar su coche a la altura de Paraños, en Covelo (Pontevedra), en el kilómetro 633 de la N-120.
Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que dio aviso alrededor de las 09:00 horas, señalando que la única implicada permanecía atrapada.
En el operativo participaron Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, el GES-SPEIS de Ponteareas y los servicios de mantenimiento de la carretera.
La mujer tuvo que ser liberada por los bomberos de Ponteareas y posteriormente fue evacuada en ambulancia al hospital.