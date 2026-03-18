Detienen en Vigo a un hombre por robar hasta 3.500 euros en un almacén de máquinas de vending

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un almacén, donde una empresa guardaba material de diversas máquinas de vending.

Según fuentes policiales, el ladrón se acercó con un coche a la entrada del almacén en la madrugada del 16 de marzo. Acto seguido, forzó la puerta para sustraer hasta 3.500 euros en monedas y numerosas llaves electrónicas utilizadas para la apertura y gestión de máquinas de vending.

El presunto autor del robo introdujo el botín en el maletero, abandonando el lugar en este vehículo que era conducido por un segundo hombre.

De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos. Los agentes comprobaron el estado del almacén y recabaron las primeras informaciones que les indicarían el camino hacia los presuntos delincuentes.

Tras un primer análisis de las pruebas rescatadas del almacén, los agentes iniciaron la búsqueda del vehículo implicado y de sus ocupantes. En menos de dos horas, localizaron al presunto autor del robo.

Durante su identificación, los policías hallaron en el maletero del coche diversas bolsas con parte de la recaudación sustraída, aproximadamente 1.500 euros, así como las llaves electrónicas robadas.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.