Vigo sale a la calle para defender el derecho a la vivienda bajo el lema Polo dereito a teito

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Vigo sale a la calle para defender el derecho a la vivienda bajo el lema "Polo dereito a teito"

La marcha arrancará el próximo 21 de marzo a las 18:00 horas desde la Praza de España

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Vigo sale a la calle para defender el derecho a la vivienda. El colectivo Alianza pola Vivenda ha convocado una marcha que arrancará el próximo 21 de marzo a las 18:00 horas desde la Praza de España, bajo el lema "Polo dereito a teito".

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Este martes, representantes de la entidad se concentraron ante la sede del Ayuntamiento de Vigo para anunciar esta protesta, que partirá el sábado por la tarde y recorrerá varias calles de la ciudad hasta la Delegación de la Xunta.

El portavoz de la Alianza, Juan Medela, explicó que su intervención gira en torno a cuatro pilares fundamentales. Así, advirtió de que la emergencia habitacional "sigue creciendo", con alquileres medios por encima de los 700 euros y previsión de nuevas subidas. Además, señaló que hay en torno a 10.000 demandantes de vivienda pública sin respuesta, que las personas sin hogar se encuentran en una situación de "desamparo total" y que muchos estudiantes de educación superior ven negado su derecho a la educación por falta de alojamiento.

Desde el colectivo critican medidas que, a su juicio, "no van a resolver la situación". En este sentido, consideran que la apuesta por la construcción de vivienda de protección oficial "no cubrirá ni una cuarta parte de la demanda actual" y que, además, "no contribuye a aumentar el parque público de vivienda a largo plazo".

Frente a este escenario, reclaman "medidas valientes" que aborden la "raíz" del problema, que identifican con la "especulación".

Entre sus principales demandas figuran la solicitud y posterior declaración de Vigo como zona de mercado tensionado, la puesta en marcha de un plan plurianual para que el 15% de las viviendas construidas sean públicas, una moratoria en las licencias de viviendas de uso turístico, la elaboración de un censo de personas sin hogar y el aumento de plazas en residencias para estudiantes.