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Un trabajador es evacuado en helicóptero de las Islas Cíes tras resultar herido con una motosierra
El varón permaneció consciente durante todo el operativo
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Un trabajador tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir varios cortes con una motosierra en las Islas Cíes, en Vigo.
Según la información del 112 Galicia a Europa Press, el suceso se produjo pasadas las 19:20 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma.
La central de emergencias avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Nacional de Vigo. Así, tras valorar la situación, solicitaron la evacuación del herido, que permaneció consciente durante el operativo.
Por ello, informaron a Salvamento Marítimo y al Servicio de Gardacostas de Galicia, que movilizó al personal a bordo del helicóptero de rescate y se encargaron de evacuar al herido.