Un trabajador es evacuado en helicóptero de las Islas Cíes tras resultar herido con una motosierra

Un trabajador tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir varios cortes con una motosierra en las Islas Cíes, en Vigo.

Según la información del 112 Galicia a Europa Press, el suceso se produjo pasadas las 19:20 horas de este lunes y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Nacional de Vigo. Así, tras valorar la situación, solicitaron la evacuación del herido, que permaneció consciente durante el operativo.

Por ello, informaron a Salvamento Marítimo y al Servicio de Gardacostas de Galicia, que movilizó al personal a bordo del helicóptero de rescate y se encargaron de evacuar al herido.