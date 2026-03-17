Cartel de Nigrán por el Día del Padre.

Cartel de Nigrán por el Día del Padre. Concello de Nigrán

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Nigrán (Pontevedra) invita a sus vecinos a bailar para celebrar el Día del Padre

La cita será este jueves, a las 19:00 horas, y habrá merienda y actuación musical

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El Auditorio Municipal de Nigrán acogerá este jueves una actividad especial para conmemorar el Día del Padre, que tiene lugar cada 19 de marzo. Se tratará de un "baile" abierto a todos los vecinos y vecinas que deseen sumarse.

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La actividad arrancará a las 19:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas. El "Trío Azar" será el encargado de poner la nota musical a esta velada familiar en la localidad nigranesa.

El Concello ha informado, además, de que habrá merienda para todos los asistentes. La entrada será gratuita hasta completar aforo.