Nigrán (Pontevedra) invita a sus vecinos a bailar para celebrar el Día del Padre

Cartel de Nigrán por el Día del Padre. Concello de Nigrán

El Auditorio Municipal de Nigrán acogerá este jueves una actividad especial para conmemorar el Día del Padre, que tiene lugar cada 19 de marzo. Se tratará de un "baile" abierto a todos los vecinos y vecinas que deseen sumarse.

La actividad arrancará a las 19:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas. El "Trío Azar" será el encargado de poner la nota musical a esta velada familiar en la localidad nigranesa.

El Concello ha informado, además, de que habrá merienda para todos los asistentes. La entrada será gratuita hasta completar aforo.