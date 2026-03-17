Luisa Sánchez pide a Caballero los proyectos "necesarios" para que Balaídos sea sede del Mundial

La portavoz y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido este martes a Caballero, regidor olívico, que le haga llegar los proyectos relacionados con la reubicación de los colectores de Tribuna y para la reforma de la citada grada.

Sánchez ha precisado que es "la enésima vez" en la que solicita al regidor local estos documentos, necesarios para abordar la reforma correspondiente y que Balaídos sea sede del mundial. "Hace ya más de cuatro meses que le pedí que enviara el proyecto de reubicación de los colectores de la grada de Tribuna. Y no ha mandado nada. Más de cuatro meses y no ha mandado ni un solo documento", protestó la portavoz popular.

Por otro lado, el PP asegura desconocer el proyecto constructivo para ampliar la grada de Tribuna. "Nadie en esta ciudad conoce en detalle cómo se va a ejecutar esa obra. Lo único que se ha visto es al señor Caballero posando delante de la grada con un folio y un dibujo", lamentó Sánchez.

Cuatro años

"Estamos en marzo de 2026. Tenemos cuatro años para terminar la grada de Gol y para reformar Tribuna. Recordemos que, además, hay que disponer de campos de entrenamiento, entre otras cuestiones, para lo cual también hacen falta obras adicionales", precisó la popular. "¿Cuándo va el alcalde de Vigo a dar pasos hacia adelante para conseguir que todo esto se haga realidad? Sigue estancado en su bronca permanente, que no le ha valido de nada en un año", concluyó.