Condenados a casi dos años de cárcel en Vigo por estafar a un hombre con las obras de reforma de un piso

Tres hombres han sido condenados a un año y nueve meses de prisión por estafar a otro individuo durante la ejecución de una reforma en su piso en Vigo. Así lo recoge la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, los investigados pactaron unos trabajos con la víctima, que les entregó un total de 15.700 euros como adelanto por una obra valorada inicialmente en más de 38.000 euros.

Pese a todo, los ahora condenados no llegaron ni a ejecutar los trabajos mínimos de demolición. Por ello, la Audiencia considera probado que no tenían "intención real de cumplir con el contrato ni de devolver las cantidades percibidas".

De esta manera, condena a los tres a un año y nueve meses de prisión, así como a indemnizar a la víctima con el dinero cobrado. El tribunal aprecia la atenuante de ludopatía en uno de los investigados.

Sin embargo, como recuerda Europa Press, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).