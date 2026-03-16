Trabajadores de Amazon en Porriño (Pontevedra) pararán parcialmente su actividad esta semana

En un comunicado, el comité de empresa, con cuatro de cinco representantes de la CIG, ha criticado la "excesiva" carga de trabajo y los "incumplimientos" en materia de prevención de riesgos y salud laboral que, a su juicio, sufren los empleados de dichas instalaciones.

Además, tal y como ha recogido Europa Press, la representación sindical reclama un aumento de las horas en los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, que a día de hoy no superan las 24 horas a la semana, añaden. También solicitan, entre otras cosas, un plus específico que remunere de forma especial el trabajo en domingo.

Esta nueva convocatoria, a la que están llamados los casi 100 empleados de Amazon en O Porriño, llega tras una jornada de huelga desarrollada el pasado 23 de diciembre y ante la "nula voluntad" de la dirección por atender estas reivindicaciones.