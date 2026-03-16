Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

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Detenidas dos personas en Moaña (Pontevedra) tras ocupar una vivienda habitada

Cuando el propietario de la vivienda llegó a su domicilio se encontró a la pareja en el interior y denunció los hechos

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Dos personas, un hombre, de 39 años de edad, y una mujer, de 35, fueron detenidas tras, presuntamente, tratar de ocupar una casa habitada ubicada en la localidad pontevedresa de Moaña.

Acusado por el crimen de Coia (Vigo) de abril de 2024, en el juicio contra él en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica

Según fuentes de la Guardia Civil recogidas por Europa Press, los hechos habrían ocurrido en la tarde de este domingo, cuando el propietario de la vivienda llegó a su domicilio y se encontró a una pareja en su interior.

Por ello, denunció los hechos, siendo detenidos como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada y ocupación de vivienda. A esta hora han sido puestos a disposición judicial.