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Detenidas dos personas en Moaña (Pontevedra) tras ocupar una vivienda habitada
Cuando el propietario de la vivienda llegó a su domicilio se encontró a la pareja en el interior y denunció los hechos
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Dos personas, un hombre, de 39 años de edad, y una mujer, de 35, fueron detenidas tras, presuntamente, tratar de ocupar una casa habitada ubicada en la localidad pontevedresa de Moaña.
Según fuentes de la Guardia Civil recogidas por Europa Press, los hechos habrían ocurrido en la tarde de este domingo, cuando el propietario de la vivienda llegó a su domicilio y se encontró a una pareja en su interior.
Por ello, denunció los hechos, siendo detenidos como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada y ocupación de vivienda. A esta hora han sido puestos a disposición judicial.