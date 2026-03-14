Pi y Margall, luces y sombras a las puertas del centro de Vigo: "La suspensión de líneas de Vitrasa mató la calle"

Pi y Margall es una de las arterias de Vigo y pasillo al centro de la ciudad olívica. Muchos vigueses recuerdan los tiempos esplendorosos de un vial que, con el paso del tiempo, ha ido decayendo. Hablamos de una cuestión estética, pues numerosos inmuebles no han sido reformados, pero también económica, con el cierre de negocios y bajos comerciales.

Este vial es sinónimo de servicios, entre ellos, un colegio o una farmacia. Con todo, dichos servicios cada vez son menos. Y es que si ya lastra el no contar con un supermercado para hacer la compra, prestación que cubre una tienda de barrio abierta desde hace varias décadas y otra 24 horas, el cierre de entidades bancarias también ha afectado, y mucho, al ritmo de este barrio vigués.

En los últimos meses han cerrado, al menos, una cristalería, un local de hostelería, un centro de nutrición y una tienda de ropa. A la crisis que ya atraviesa el comercio tradicional, con la proliferación de las ventas por Internet y el acaparamiento de las grandes superficies comerciales, se ha sumado en esta zona, por extensión, la interrupción de la circulación de autobuses hacia Paseo de Alfonso y Porta do Sol: "Pi y Margall murió con esto, se degradó bastante", cuenta Juan, un barbero de la zona. "A ver qué pasa con el Barrio do Cura, que habrá que esperar varios años a que esté hecho, y con el transporte. Una persona que tiene que atravesar la ciudad desde As Travesas hasta García Barbón a día de hoy pierde 12 minutos más en cada trayecto. Con que trabaje a jornada partida, le dedica 48 minutos más de su vida a desplazarse por la ciudad", añade.

Con todo, el ascensor del Parque Camilo José Cela parece haber revitalizado, en parte, algunos negocios de esta calle. Muchos subsisten desde hace toda una vida, como la frutería o la cafetería Ponteareas.

Nuevas aperturas

Con todo, parece que hay quien confía en el impulso que, en esta zona, dará el Barrio do Cura, y en la que ya está dando la vida hostelera y de ocio en Paseo de Alfonso. Si en este punto han proliferado varios locales hosteleros nuevos, lo cierto es que la siguiente calle, Pi y Margall, ha tomado el pulso y está comenzando a acoger nuevas iniciativas comerciales, entre ellas, algunas relacionadas con la hostelería.

Es el caso de La Artesata, un local de hostelería especializado en bocadillos -avalados por diferentes premios como "los mejores de Galicia"- y que se ha mudado desde Inés Pérez de Ceta.

Entrada a Pi y Margall desde Paseo de Alfonso, en Vigo. P.P.F.

También se han vendido bajos para dar cabida a nuevas oportunidades de negocios -se espera la apertura de una clínica dental- y se prevé la reforma de algunos inmuebles, tal y como se anuncia en el edificio que albergaba la ya antigua Cristalería Viguesa. Esto mismo está ocurriendo en el próximo Paseo de Alfonso, en donde esta misma semana se terminaba el arreglo de una de las fachadas.

Cierre de Cristalería Viguesa, en Pi y Margall. P.P.F.

Con todo, habrá que esperar para poder comprobar si el Barrio do Cura revitaliza la zona a nivel comercial y revaloriza los inmuebles de la zona, dando la razón a quien apuesta por ella, o si, efectivamente, las sombras se extienden en este núcleo vigués.