Abel Caballero reclama cuentas pendientes a Audasa: "Van a pagar a tocateja"

Vigo reclamará a la concesionaria de la Autopista AP-9 el pago del 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles que, según el regidor local, Abel Caballero, no abonó entre agosto y diciembre del año 2023.

Así lo anunció este sábado el regidor olívico: "Autopistas nos debe 138.345 euros y vamos a cobrarles hasta el último céntimo", aseguró el primer edil vigués. "En el último trimestre de 2023 Audasa aplicó una bonificación al impuesto que nos tienen que pagar, aún sabiendo que estaba suprimida. Si cree que le vamos a dejar de cobrar esta cantidad está absolutamente equivocada", anotó.

Por último, Caballero aseguró que "ya ingresamos el 100% en 2024 y en 2025" y este atraso de Audasa lo va a pagar a tocateja".