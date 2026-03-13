Vigo destina 700.000 euros a un programa municipal de intermediación en el mercado del alquiler

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado este viernes 'ViveVigo', un programa municipal de intermediación en el mercado del alquiler que pretende poner a disposición de los ciudadanos viviendas vacías a un precio asequible.

Tal como ha explicado en un audio remitido a Europa Press, la iniciativa busca ser una "doble garantía", tanto para el propietario como para el inquilino. De esta manera, por un lado, garantizará el cobro de la renta y la recuperación del piso en las mismas condiciones al dueño.

Además, el arrendatario pagará como máximo un alquiler que suponga el 30% de sus ingresos. Si lo supera, la administración municipal aportará el resto del precio.

Dotado inicialmente con 700.000 euros, el proyecto parte de las 13.000 viviendas vacías que existen en Vigo, según apuntan desde el Ayuntamiento, acordando con propietarios un precio tasado para que los inmuebles pasen a formar parte de una bolsa de alquiler.

"El Ayuntamiento garantiza al dueño percibir el precio acordado, se alquile o no, y se devolverá en las mismas condiciones al finalizar la cesión de 5 años", añaden.

El regidor ha subrayado que se trata de un programa de ejecución "inmediata", siendo "mucho más rápido que construir viviendas nuevas que tardan años". Caballero ha subrayado que desde el momento de la firma del contrato, el Ayuntamiento empieza a pagar las rentas acordadas.

El Ayuntamiento iniciará el proceso con la apertura del programa para que los propietarios depositen sus viviendas a modo de "banco de alquiler", al tiempo que abrirá un registro de arrendatarios, que tendrán que ser de Vigo. "Todo el mecanismo será transparente", ha sentenciado Caballero.