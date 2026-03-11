Investigan al dueño de los perros que causaron lesiones a un septuagenario en Cangas (Pontevedra)

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando la víctima paseaba por la calle y dos perros de raza Akita Americano, que se habían escapado del domicilio del investigado, un vecino de Cangas (Pontevedra), de 55 años de edad, se abalanzaron sobre él y le atacaron.

Varios viandantes trataron de ayudar al hombre, alertados por los gritos, pero les resultó imposible por la agresividad de los animales. Fue finalmente un vecino, agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio, el que intervino e intentó separar a los perros de la víctima con un palo.

Ante el repunte de violencia que mostraron, optó por usar su coche para arrinconarlos, ya que percibía que la vida del septuagenario corría peligro. Así, logró arrinconar a uno de los perros y liberar al hombre, que estaba desvanecido en el suelo, y lo introdujo en su vehículo para ponerlo a salvo.

La víctima sufrió lesiones en brazos y piernas, además de los daños en su vestimenta y enseres personales, y fue trasladado a un centro hospitalario.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y, con la colaboración de la Policía Local, identificó al propietario de los animales, que fue denunciado por un supuesto delito de lesiones, y por infringir la ley de bienestar animal, al no "tomar las medidas necesarias para evitar que los animales causen daños a la salud pública o animal, o a la seguridad pública". Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Cangas.