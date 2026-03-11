El Concello de Vigo destina más de un millón de euros en atender a personas sin techo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, explicó este miércoles que, durante este mes de marzo, se activó el dispositivo de frío del Concello vigués, por medio del cual, se atendió a 137 personas.

Más concretamente, según el alcalde, por medio de este plan, unas 27 personas fueron derivadas a albergues municipales y se pagaron 203 pernoctaciones en hostales. Además, Caballero recordó que el albergue municipal dispone de 38 camas y otras cuatro de emergencias.

En definitiva, desde el 15 de enero se atendió a 340 personas. Además, el equipo de calle ofreció bebidas calientes y mantas. "Dedicamos más de un millón de euros a atender a las personas sin techo de la ciudad de Vigo", concluyó el regidor.