Accidente en la A-52 entre O Porriño y Ponteareas (Pontevedra): Retenciones pero sin heridos graves

Un camión ha volcado a primera hora de este miércoles en la autovía A-52, entre los municipios de O Porriño y Ponteareas, provocando retenciones momentáneas pero sin que se produjesen daños personales graves.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo poco antes de las 7:00 horas de la mañana, y fueron varios particulares los que alertaron de que un camión había volcado en la mediana, a la altura del kilómetro 301 de la autovía, y que podía haber personas atrapadas.

Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a los efectivos sanitarios del 061, además de a los bomberos de Baixo Miño y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos no tuvieron que excarcelar al conductor, al que sí que ayudaron a salir del vehículo, que fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada, aunque posteriormente solicitó el alta voluntaria y rechazó ser trasladado a ningún centro sanitario.