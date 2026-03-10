El BNG de Vigo alerta de una crisis industrial en la ciudad y pide un "cambio radical" en las políticas

El Bloque Nacionalista Galego, en el marco del Día da Clase Obreira Galega, ha pedido a Xunta de Galicia y Concello de Vigo un cambio de políticas para abordar lo que consideran una "emerxencia laboral" y una "crise industrial".

Lo anterior, han continuado, "para recuperar o pulso produtivo na cidade e para combater o desemprego, a precariedade, a pobreza laboral e a emigración".

Xabier P. Igrexas, voceiro nacionalista, ha alertado de un aumento de contratos temporales en la ciudad, así como de empleos a tiempo parcial y salarios que no llegan para cubrir las necesidades básicas: "Segundo os datos oficiais, máis de 20.000 veciñas e veciños da cidade teñen ingresos inferiores aos 625 euros mensuais, e 1 de cada 5 está en situación de risco de pobreza ou exclusión social".

Por otro lado, el Bloque ha puesto de manifiesto que, desde 2009, se "destruyeron" 3.541 empleos. Además, en la última década desaparecieron, según los nacionalistas, el 18% de las empresas del sector, pasando de 1.334 a 1.101.

Por todo lo anterior y entre otras medidas, el BNG de Vigo reclama a Xunta y Concello un plan de reactivación industrial mediante "un Centro de Reparacións Navais e a posta en marcha dun Centro Metropolitano de Impulso Tecnolóxico". También que Vigo refuerce los planes de empleo.