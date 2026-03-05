Vigo presenta La Reconquista 2026: "É unha gran romería, non nos marcamos límite"

Un año más, los vigueses y las viguesas están llamados a unirse en el Casco Vello de la ciudad y alrededores para plantar cara a las tropas francesas de Napoleón Bonaparte en el marco de La Reconquista, un evento que con cada edición logra un mayor arraigo en la ciudad olívica y que marca el inicio de las fiestas y eventos lúdicos y culturales de la temporada.

Como siempre, el día central de La Reconquista será el próximo 28 de marzo. Sin embargo, la fiesta y los puestos habituales de la zona vieja y toda la programación paralela a este gran día para Vigo se extenderá también al 27 y al 29. Con todo, la conmemoración arrancará el 21 de marzo con la tradicional destitución del ejecutivo francés y las actividades se sucederán durante toda la semana.

"A Reconquista é unha grande romería, e unha forma diferente de sentir", aseguró Abel Caballero, durante la presentación de esta mañana en el Consistorio. "A festa ten un alcance global moi importante. Coa Reconquista non nos marcamos, mentres eu sexa alcalde, ningún límite", añadió.

Cibrán González y Gabriela Pequeño, del Colegio Niño Jesús de Praga, fueron los autores de los carteles de La Reconquista y de La Reconquistiña, respectivamente.

"É unha grande honra"

Francisco Fumega, de la organización -Casco Vello- aseguró que organizar esta fiesta, que alcanzará este año su 29 edición, "é unha grande honra". Además, precisó que se está trabajando para que sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Fumega recordó que Vigo fue, en 1809, la primera ciudad de Europa en expulsar al ejército francés, y animó a la ciudadanía a participar de las representaciones, que comenzarán con la destitución de la corporación "afrancesada". Se trata de la primera parada de la conmemoración, que continuará toda la semana con distintas actividades.

A Reconquistiña, que será el 23, buscará el relevo generacional dando protagonismo a los más pequeños de la ciudad. Participarán 48 escuelas y más de 2.000 pequeños y pequeñas.

Del 27 al 29 se montarán más de 200 puestos de artesanía y alimentación. El plato fuerte será el 29 con el asalto a la Gamboa y la expulsión definitiva de los franceses. "Queremos que os veciños participen na festa e que veñan vestidos de época", instó Fumega.

Son 600 los vecinos que colaboran en la organización y en la representación de un evento abierto a todo Vigo y a quien lo visite.