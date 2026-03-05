Vigo aprobará una modificación de presupuesto de 4,7 millones destinados a promoción de viviendas

El Concello de Vigo aprobará la semana que viene una modificación del presupuesto por valor de 4,7 millones de euros que estarán destinados a la promoción de viviendas.

Tras la ampliación de 11 millones aprobada la semana pasada, se suman estos casi 5 millones de euros de las cuentas anuales de la Xerencia de Urbanismo que estarán destinados en su mayor parte al fomento de alquiler y la construcción de viviendas a precio tasado.

Según ha detallado el alcalde, Abel Caballero, algo más de un millón de euros estarán destinados a expropiaciones para poder desarrollar diferentes ámbitos públicos, según marca el PXOM.

Otros dos millones se invertirán en la adecuación de viviendas vacías que serán incorporadas al mercado de alquiler a precios tasados, que se suman a los 150.000 euros que ya figuraban en el presupuesto de 2026 para esta partida. Además, la construcción de un edificio en Esturáns contará con un millón de euros más, que se suman a los 1,8 ya aprobados.

La rehabilitación del edificio situado en Ramón Nieto, 58 estará dotada con 496.765 euros, mientras que también está previsto destinar 157.137 euros a acondicionar la Oficina Municipal de Rehabilitación, situada en la Praza da Princesa.