Tomiño (Pontevedra) denuncia la existencia de goteras y riesgos eléctricos en el centro de día

El pleno aprobó instar al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a que realice las reparaciones pertinentes

La Corporación de Tomiño aprobó este miércoles en pleno una moción para instar a la Xunta de Galicia y al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a que repare el centro de día, entidad dependiente del ente público y que padece, según se puso de manifiesto, problemas derivados de goteras y, por extensión, riesgos eléctricos.

Por otro lado, se solicitará un informe técnico actualizado sobre el estado del edificio y la elaboración de un calendario concreto de actuaciones. Del mismo modo, se ha reclamado al ente público gallego un canal de coordinación directa entre ambas instituciones para informar a las familias.

El centro de día de Tomiño se construyó en 2010 y cuenta con 40 plazas, siendo un recurso esencial para el municipio y para otros limítrofes. Según el Concello, el equipamiento del centro pertenece a la Xunta, que es "responsable" de su conservación, mientras que la gestión diaria es responsabilidad de COGAMI.

Según las mismas fuentes, actualmente el centro tiene deficiencias estructurales, problemas de conservación, goteras, y filtraciones de agua. Se ha procedido, debido a lo anterior, a desconectar puntos eléctricos "para evitar cortocircuitos".