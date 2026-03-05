El PP de Vigo se reorganiza de cara al segundo año de presidencia de Luisa Sánchez

El Partido Popular de Vigo trabaja con la vista puesta en los próximos comicios municipales y tras encarar su presidenta, Luisa Sánchez, su segundo año al frente de la formación en la ciudad olívica.

Así, Sánchez reunió esta semana a su comité ejecutivo, así como a los cargos orgánicos del PP en Vigo. Lo hizo para planificar las acciones que se abordarán a lo largo de los próximos 12 meses.

La dirigente popular se ha comprometido a mantener activado el partido a todos los niveles, con trabajo periódico en las comisiones, reuniones mensuales itinerantes con todos los presidentes de distrito y una convocatoria en las próximas semanas de la junta local del PP.