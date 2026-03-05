Reunión del PP de Vigo.

Reunión del PP de Vigo. PP de Vigo

Vigo

El PP de Vigo se reorganiza de cara al segundo año de presidencia de Luisa Sánchez

La formación quiere mantenerse activa a nivel orgánico y celebrar reuniones mensuales de trabajo

El Partido Popular de Vigo trabaja con la vista puesta en los próximos comicios municipales y tras encarar su presidenta, Luisa Sánchez, su segundo año al frente de la formación en la ciudad olívica.

Así, Sánchez reunió esta semana a su comité ejecutivo, así como a los cargos orgánicos del PP en Vigo. Lo hizo para planificar las acciones que se abordarán a lo largo de los próximos 12 meses.

La dirigente popular se ha comprometido a mantener activado el partido a todos los niveles, con trabajo periódico en las comisiones, reuniones mensuales itinerantes con todos los presidentes de distrito y una convocatoria en las próximas semanas de la junta local del PP.