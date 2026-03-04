Tomiño (Pontevedra) se sumará al 8M abordando el papel de la mujer en la ciencia o en la política

Tomiño conmemorará el 8 de marzo por medio de un espacio abierto a la memoria, al reconocimiento y a la acción por la igualdad. Se pondrá el foco, en este sentido, en las mujeres referentes.

Según explicó Sandra González, alcaldesa de la localidad, "Marzo é unha oportunidade para poñer en valor o traballo das mulleres que abriron camiño e para seguir avanzando cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria. Desde o Concello apostamos por construír igualdade con accións concretas, con memoria e con educación".

Así, la programación arrancará con "Mulleres Referentes", en el Espazo Isaura Gómez. Se buscará honrar el legado de mujeres que contribuyeron al avance social, cultural y político.

Precisamente, el primer acto, que se celebrará el día 6 a las 20:00 horas, será un coloquio dedicado a Gómez y un homenaje, en definitiva, a su vida y a su obra. A continuación se inaugurará una exposición sobre mujeres represaliadas durante el franquismo.

Por otro lado, en el ámbito de la ciencia, el 18 de marzo -20:00 horas- se reconocerá la figura de Aída Fernández Díaz, científica gallega del año según la Real Academia Galega de Ciencias. En lo tocante a la política, ésta también tendrá un hueco el 27 de marzo, a las 20:00 horas.

El programa se completará con el ciclo "Construindo igualdade", que incluirá diversas propuestas y talleres. Para los más pequeños habrá cuentacuentos -7 de marzo, a las 12:00 horas- y, por último, en lo tocante a la salud y al bienestar, se celebrará el taller "Saúde e benestar dixital", con perspectiva de género -entre el 9 y el 20 de marzo-. Todo lo anterior tendrá lugar en el Espazo Isaura Gómez.

En los centros escolares se trabajará la construcción de la autoestima y la comunicación asertiva.