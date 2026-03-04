Dos detenidos en Vigo por amenazas graves tras acosar telefónicamente a un varón

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a dos hombres tras amenazar de manera grave a otra persona, a quien acosaron con hasta 35 llamadas telefónicas en menos de cinco horas.

Según informa la Policía en un comunicado, durante la interposición de la denuncia en comisaría, la víctima continuó recibiendo llamadas en las que era insultada, se le exigía que indicara su ubicación y se le intimidaba con la posibilidad de sufrir una agresión física. Además, los arrestados le amenazaban con agredir a su padre y le advertían de que podría ser apuñalado, asegurando incluso que portaban un arma de fuego. Un amigo suyo también fue objeto de comunicaciones intimidatorias dirigidas contra el denunciante.

Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero, cuando la víctima presentó una denuncia en la que relataba el acoso telefónico por parte de dos personas, quienes le intimidaban con presentarse en su domicilio para propinarle una paliza o causarle lesiones con un arma blanca. También amenazaban con dirigirse contra su padre si no conseguían su propósito.

Con esta información, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Vigo-Redondela se personaron en el domicilio del denunciante, donde localizaron a los dos sospechosos, que presuntamente se encontraban en el lugar con la intención de llevar a cabo las amenazas. Los hombres se ocultaban en un camino cubierto de maleza y, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un cuchillo que fue recuperado por los agentes.

Ambos hombres fueron detenidos por un delito de amenazas -en uno de los casos, amenazas graves- y trasladados a dependencias policiales.