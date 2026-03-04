El Concello de Vigo formará a los mayores de 60 años de la ciudad en primeros auxilios

En el marco del programa "Vigo, cidade amiga dos maiores" que desarrolla el Consistorio vigués y que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y los recursos de bienestar y ocio para los mayores, tendrá lugar un curso de primeros auxilios para este colectivo de la ciudad.

Así lo anunció este miércoles el regidor local, Abel Caballero, quien precisó que se llevarán a cabo en los centros municipales de los distintos distritos: Bouzas, Saiáns, A Miñoca, Casco Vello, Coruxo, Teis, Pazo da Raposeira. "Queremos que aprendan y conozcan los sistemas de primeros auxilios", avanzó Caballero.

Las formaciones serán los martes y los jueves y estarán abiertas a todas aquellas personas interesadas en abordar primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, entre otros. Además, de haber mucha demanda, el Consistorio podría incrementar las plazas.