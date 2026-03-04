Baiona (Pontevedra) celebra el 8M con música, humor, teatro y actividades educativas

El Concello de Baiona celebra el Día Internacional de la Mujer (8M) con música, humor, teatro y actividades educativas dirigidas a todos los públicos. Bajo el lema "Baiona Lila", el concello pontevedrés reafirma su compromiso con la igualdad y la sensibilización social.

La programación comenzará el viernes 6 de marzo a las 13:00 horas en el Multiusos de Sabaris con un acto institucional acompañado de música y que contará con la participación del alumnado que cursa sexto en el centro educativo de educación primaria de Sabaris, que servirá como punto de encuentro para recordar que la "igualdad se construye" y poner en valor los avances conseguidos en materia de igualdad.

El domingo 8 de marzo, coincidiendo con la jornada conmemorativa, tendrá lugar la Gala Cirqueira a las 17:00 horas en el Multiusos de Sabaris, un evento dirigido a público familiar, a partir de los 3 años que contará con algunas de las mejores artistas gallegas de ciclo y clown.

La sensibilización llegará también a los centros educativos y a todas las etapas: el 9,10 y 11 de marzo, el IES Primero de Marzo y el CPI Cova Terreña, acogerán para el alumnado de secundaria la representación de "Subterránea", una pieza escénica de Mónica Sueiro, que recupera y reivindica la memoria de artistas silenciadas por la historia del arte, Bea Campos, de Migallas Teatro, acercará a todos los centros en que se imparte segundo ciclo de educación infantil la sesión.

El 17 de marzo, la galescola de Baiona acogerá "Cuentos de la ratita presumida", una sesión de cuentos con música basada en la magia de la conocida historia de la ratoncita presumida, un clásico de la literatura infantil. En esta adaptación, se le da una nueva mirada a los roles tradicionales.

Del 23 al 27 de marzo llegará a todos los centros educativos de educación primaria la "Oca Gigante de la corresponsabilidad", una actividad de carácter lúdico que busca normalizar y fomentar la corresponsabilidad en el hogar por medio del juego, y construir futuras generaciones en las que diferencias entre hombres y mujeres se reduzcan, y la corresponsabilidad sea una realidad en la mayoría de los hogares.

El programa continuará con formación dirigida a mujeres en tecnologías esenciales, que integra tres talleres: Fotografía Creativa con el teléfono móvil, Chave 365 y aplicaciones de Google en el teléfono móvil y el taller Aplicaciones de Google en el teléfono móvil II, que se desenvolverán los viernes de 11:00 a 13:00 horas. Natalia Gantes dirigirá el taller de cuidado personal, una formación práctica para una salud integral, que comenzará el lunes 16 de marzo en horario de 10:30 a 12:00 horas, y se ejecutará todos los lunes hasta el 15 de junio.

Baiona Lila, continuará el viernes 20 de marzo con el show de monólogos de Arantxa Treus y Jazmín Abuín, MEIGAGs, en el Multiusos de Sabaris a las 20:00 horas, que aportará una mirada crítica y en clave de humor sobre la realidad social y la igualdad.

El domingo 22 de marzo a las 12.30 horas, Pérez&Fernández, nos acercarán el espectáculo de narración oral Rosa y Azul, dirigido al público familiar a partir de tres años que quiera gozar de las nuevas narrativas de la literatura infantil. Finalmente, el domingo 29 de marzo a las 17:00 horas el Multiusos de Sabaris acogerá el espectáculo "Iriña bailarina" de Teatro dos Gazafelhos, una propuesta dirigida a público familiar, recomendada a partir de los tres años, para reflexionar sobre la igualdad de género y el cambio de roles y los estereotipos sociales. Concello de Baiona