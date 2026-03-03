El PP de Vigo exige al gobierno municipal que reparen los socavones: "A este ritmo estarán arreglados en 12 años"

El PP de Vigo exige al gobierno municipal que reparen los socavone: "A este ritmo estarán arreglados en 12 años" PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido al gobierno municipal que "se ponga manos a la obra cuanto antes" y repare los múltiples socavones que proliferan por todas las calles de la ciudad. "Este problema no se resuelve con parches ejecutados a toda prisa que reemplazan los agujeros con baches. En Vigo los coches no circulan, van esquivando obstáculos o dando botes. Es bochornoso", ha reprochado.

En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, la dirigente popular ha criticado que, "en su tono grandilocuente habitual", Caballero anunciase la semana pasada un plan extraordinario de asfaltados y aceras dotado con más de 26 millones de euros para actuar en 120 kilómetros y 372 calles. "No es verdad, lo que se aprobó la semana pasada fue un plan de poco más de 800.000 euros para arreglar firmes en 23 calles", ha constatado Luisa Sánchez que, además, ha subrayado que esa primera fase no empezará "en el mejor de los casos" hasta finales de primavera, tal y como dijo el propio Caballero.

"Serán 5,7 kilómetros de un plan que, recordamos, dijo que abarcaría 120 kilómetros. Pues a ese ritmo de 5 kilómetros cada seis meses, las calles estarán arregladas en un plazo de 12 años", ha calculado la líder de la oposición.

En todo caso, la presidenta popular ha recordado que la "mala planificación" del gobierno municipal y su "incapacidad manifiesta" para ejecutar el presupuesto hizo que en 2025 se gastasen apenas 425.000 euros de los 2,9 millones consignados para conservación de vías y espacios públicos. No solo eso, sino que tampoco se llegó a emplear "ni un solo euro" de los 7,6 millones de euros anunciados el año pasado para el plan de renovación de firmes del municipio.

Se trataba de una partida incluida dentro del crédito extraordinario aprobado en agosto y que contaba con 22 millones para humanizaciones, pabellones, patios de colegios o reformas de vestuarios.