O Porriño (Pontevedra) transformará su centro urbano comunicando cuatro calles principales

El Concello de O Porriño renovará la imagen de su centro urbano con una profunda transformación basada en la mejora de la comunicación entre cuatro de sus calles principales: Pío XII, Domingo Bueno, Ramón González y Antonio Palacios.

El proyecto se denomina "Novo espazo público na contorna da rúa Pío XII" y está impulsado, además de por el ente local, por el Plan Provincia Extraordinaria de la Deputación de Pontevedra.

La inversión global de la actuación, que se circunscribirá a una superficie de más de 4.000 metros cuadrados, supera los 2,1 millones de euros y, de esta cuantía, 1,1 millones de euros son proporcionados por la Diputación de Pontevedra. Lo restante correrá por cuenta de las arcas municipales.

Las zonas de aparcamiento y parcelas residuales se transformarán en un nuevo espacio verde y de convivencia. Lo anterior, integrado en una red de espacios públicos. Además, se acondicionarán espacios de reunión, gradas que funcionarán como anfiteatro y áreas de juego infantil. Se instalará, por otro lado, nuevo mobiliario urbano e iluminación eficiente para reforzar el carácter sostenible de la actuación.

El nuevo parque conectará las calles Antonio Palacios, Domingo Bueno, Pío XII y Ramón González, mejorando la accesibilidad mediante itinerarios conectados. El proyecto promoverá la inclusión y el uso por parte de personas de todas las edades y capacidades. Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, destacó que "este proxecto marca un antes e un despois na configuración do noso centro urbano. Estamos a recuperar espazos degradados para convertelos nun pulmón verde e nun punto de encontro para toda a veciñanza".