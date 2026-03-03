El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros en Baiona (Pontevedra)

Tras la llegada de la Carbela Pinta, la suerte ha vuelto este lunes a Baiona (Pontevedra). El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en el municipio, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Jorge Giraldez Durán es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 175.000 euros en Baiona. Su quiosco está ubicado en el número 86 de la Plaza de Victoria Canabal, en el Mercado de Sabarís.

No es la primera vez que Giraldez reparte suerte en su municipio. El pasado 28 de febrero dio un premio de 20.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.