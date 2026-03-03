Caballero exige a Xunta y Deputación cofinanciar Tribuna: "Lo van a pagar con dinero o en las urnas"

"Mal que les pese, lo van a pagar: con dinero o en las urnas". Así de contundente se ha expresado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha vuelto a reclamar a Xunta y Deputación de Pontevedra la cofinanciación para ampliar la grada de Tribuna del estadio de Balaídos. Se trata de una actuación necesaria en las aspiraciones olívicas para aumentar el aforo y cumplir con los requisitos FIFA.

Estas declaraciones de Caballero, a través de un audio distribuido a los medios de comunicación, llegan un día después de su encuentro con la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Al respecto, ha reiterado que la candidatura de Vigo, que no ha sido trasladada a la FIFA por parte de la Real Federación Española de Fútbol, cuenta con el apoyo del Gobierno, frente a una "oposición política" que ha atribuido al PP de Alfonso Rueda y Luisa Sánchez, a Louzán y, ahora también, al BNG.

Así, como informa Europa Press, ha vuelto a arremeter contra la Xunta por no apoyar económicamente la candidatura y contra la Diputación de Pontevedra. Ha asegurado que, si el PSOE siguiera gobernando la institución provincial, con Carmela Silva, ese apoyo ya sería realidad. "En contra del Celta, el BNG de Vigo, el PP de Vigo, Rueda desde la Xunta, Louzán desde la Federación y, claro, el presidente de la Diputación a la contra también. Pues les vamos a ganar", ha asegurado.

Asimismo, ha denunciado que las instituciones del PP sí apoyan la candidatura de A Coruña. "¿Y por qué A Coruña sí y a Vigo no? El Partido Popular de Vigo, en contra de que Vigo sea sede del Mundial y apoyando que sea A Coruña sede del Mundial. Y la Diputación de Pontevedra, apoyando que A Coruña sea sede del Mundial, ya les vale, ya les vale", ha zanjado el alcalde, antes de insistir en que BNG y PP no van a sacar "ni un concejal" porque "la ciudad está enfadadísima con ellos".

Respuesta del PP

El PP de Vigo ha respondido al alcalde recordándole que la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial "sigue en el mismo punto que hace un año", es decir, "fuera". La presidenta del partido y portavoz municipal, Luisa Sánchez, ha insistido en que debe haber financiación del Ejecutivo central y ha lamentado que el alcalde "ha montado decenas de broncas delante de un micrófono, pero ha conseguido cero resultados".

"Una de dos: o es tan torpe que no se da cuenta de que este camino solo conduce al fracaso, o lo hace a propósito porque solo quiere hacer ruido y realmente no le interesa que Vigo sea sede del Mundial", ha apuntado Luisa Sánchez, que ha vuelto a reiterar el apoyo para que la ciudad sea sede en ese evento deportivo.

"Y no hemos escuchado ni una palabra de la ministra tras la reunión. Y teniendo en cuenta el historial de mentiras de Caballero, como mínimo debemos tomar la versión oficial con cautela. No sería la primera vez que desmienten a este alcalde tras una reunión en Madrid", ha añadido sobre el apoyo del Gobierno del que presume el regidor.

Finalmente, ha vuelto a exigir a Caballero "que no mienta", ya que la Diputación, de la que es vicepresidenta, "no se ha opuesto jamás a financiar las obras de Balaídos. De hecho, ya lo está haciendo", y ha advertido de que Carmela Silva sería "mala gestora" si aceptase cofinanciar la ampliación de Tribuna "sin haber analizado el proyecto y sin conocer el coste".