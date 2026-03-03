El BNG de Vigo pide inspeccionar los pisos turísticos ante un nuevo récord en el precio de los alquileres

El BNG de Vigo ha pedido un refuerzo en la inspección de pisos turísticos ante un nuevo récord, han dicho, en el precio de los alquileres residenciales. Los nacionalistas han pedido al Gobierno local "contundencia" ante un "fenómeno ultraespectulativo" que está agravando la "emerxencia habitacional" en la ciudad.

Xabier P. Igrexas aseguró que las viviendas de uso turístico son más de 2.000 en la actualidad, y que se están aumentando los pisos ilegales con una "falsa reconversión" en alquileres de temporada.

El portavoz del BNG vigués advirtió de un nuevo máximo histórico en el precio del alquiler, con un promedio de 11,6 euros el metro cuadrado: "O máis elevado en Galiza", ha dicho. "Iso significa que unha vivenda de apenas 70 metros supera xa os 810 euros mensuais. A proliferación de VUT está tamén a diminuír a oferta residencial, con apenas 70 pisos dispoñíbeis para alugueiro por debaixo dos 700 euros mensuais".

Ante esta situación, los nacionalistas pusieron como ejemplo Santiago de Compostela, "onde a actuación do Goberno local liderado polo Bloque conseguiu reducir no último ano nun 16% o número de pisos turísticos na capital galega. Vigo non pode resignarse a se converter nun parque temático para visitantes mentres expulsa a súa veciñanza".