La viguesa Rebeca Stones abre debate: ¿Los 'neofalantes' en galego sufren críticas?

La influencer y escritora viguesa Rebeca Stones ha abierto, con uno de sus últimos vídeos, un debate necesario y una cuestión que, actualmente, es real y también es bueno abordar: Y es la supuesta presión que padecerían los neofalantes en gallego por parte de quien ejecuta un uso normativo de este idioma. También la "vergüenza", esto entre comillas, que puede sentir quien nunca ha usado este idioma, pero quiere hacerlo. Y es que el hecho de cambiar la lengua vehicular puede ser difícil cuando habitualmente uno ha sido educado y se ha expresado siempre en otra, como puede ser en este caso el castellano.

Este fin de semana, Stones compartía con sus seguidores que dicho vídeo había sido malinterpretado por muchas personas y había confirmado, en parte, sus temores. "Considero que tener un idioma propio es un privilegio y me sinceré confesando que muchas veces no lo hablo porque siento vergüenza del bajo nivel que tengo, y, además, las constantes correcciones y burlas de los galego falantes me hacen sentir insegura", escribía acompañando a un vídeo emitido en gallego. "Pues bien, muchísima gente se ofendió llamándome mentirosa y diciendo que eran excusas baratas. También riéndose de mi forma de hablar gallego, o sea, corroborando justo lo que decía en mi vídeo", anotó.

Con todo, la influencer está convencida y quiere mejorar su nivel de gallego, sobre todo, tras darse cuenta de que su dominio no era el adecuado luego de acompañar a su amiga a un programa de la Televisión de Galicia: "Me puse las pilas y empecé a practicar y a mejorar. Mi gallego no es perfecto, pero existe", concluyó.