Gallegos en Dubái piden calma ante la escalada del conflicto en Oriente Medio: "La vida sigue con cautela"

Los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán han provocado una rápida escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, con repercusiones en varios países del Golfo. Uno de ellos ha sido Emiratos Árabes Unidos, donde Irán ha atacado bases militares con presencia estadounidense. Al interceptar los misiles, algunos restos cayeron en Dubái, lo que generó alarma en redes sociales.

Sin embargo, los gallegos residentes en el país quieren transmitir un mensaje de calma y tranquilidad. "El ambiente es tranquilo. Desde la Embajada de España han hecho un trabajo brillante y desde el primer momento recibimos un correo electrónico informándonos de que, por precaución, se cerraría el tráfico aéreo", explica Mónica Villar, CEO de Inversión Real Estate Dubai y delegada de Empresarios de Galicia en Dubái, quien quiere lanzar un mensaje de seguridad a la población en España.

Villar señala que también se recomendó a los residentes permanecer en el interior de las viviendas y alejarse de las ventanas, ante la posibilidad de que el sistema de defensa del país interceptara misiles y que restos pudieran caer en distintos puntos de la ciudad. "Quiero recalcar esto porque se está difundiendo la idea de que estamos en guerra o de que Emiratos Árabes Unidos está siendo atacado, y eso no es cierto. Lo que se está atacando son bases militares con presencia estadounidense, que es una situación muy diferente", subraya. "Estamos realmente muy seguros", insiste.

En la misma línea se expresa Juan, un vigués residente en Dubái, que describe la situación como "una intranquila normalidad". "A día 2 de marzo, el sol sigue saliendo, hace buen tiempo, la gran mayoría de la gente mantiene el ánimo y la vida continúa en esta parte del mundo", explica.

Según relata, muchas actividades se han adaptado por precaución. "Las personas con trabajos presenciales, como oficinas o colegios, han pasado al teletrabajo. Los niños no están yendo a clase, pero aquí la enseñanza por videoconferencia es algo habitual desde el COVID", apunta.

Juan reconoce que el ambiente en la ciudad ha cambiado: "Dubái es una de las ciudades con más ritmo del mundo y eso se nota. Hay menos tráfico en las calles, aunque gimnasios y centros comerciales siguen abiertos y se puede acudir a ellos".

Ambos coinciden en destacar el papel de las autoridades y la insistencia en seguir solo información oficial. "Se hace mucho hincapié en no creer bulos ni rumores en redes sociales", explica Juan. "Aunque circulan vídeos casi en tiempo real, los canales oficiales nunca han transmitido sensación de inseguridad. Siempre han priorizado la protección del ciudadano, recomendando quedarse en casa y limitar las salidas", insiste.

A nivel personal, el vigués se muestra tranquilo. "Desde mi punto de vista, el país es muy seguro. En ningún momento pensé que fuera 'hora de hacer las maletas'. La incertidumbre y las noticias falsas pueden llevar a eso, pero no es la realidad que vivimos aquí", afirma.

Reconoce, eso sí, que ha habido movimientos visibles. "Hace unos días se vieron proyectiles en el cielo y se escuchan aviones pese al cierre del espacio aéreo. Aun así, hoy se respira más tranquilidad que el primer día. Hay gente en la calle, la vida sigue y, aunque algunos servicios continúan cerrados, se actúa con cautela", comenta.

Por su parte, Mónica Villar también ha querido destacar la labor de apoyo a los ciudadanos españoles. "Se ha recolocado absolutamente a todos los españoles. Puede que haya algún caso puntual pendiente, pero la embajada está haciendo todo lo posible para reubicarlos. Todos van a tener alojamiento gratuito, además de víveres, comida y lo que necesiten, algo que no es habitual en la mayoría de países en este tipo de situaciones", afirma.

Asimismo, Villar hace un llamamiento a la calma y a informarse únicamente a través de canales oficiales. "Estamos recibiendo información constante por parte de la embajada y del Gobierno español. Es muy importante no dejarse llevar por 'fake news' ni por vídeos manipulados o creados con inteligencia artificial. Se ha llegado a decir que han atacado el Burj Khalifa, y eso es absolutamente falso", concluye.