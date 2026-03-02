Érguete denunciará con varias acciones en Vigo la situación de las mujeres con adicciones

La Asociación Érguete pone el foco este 8M en los retos a los que se enfrentan las mujeres con problemas de adicciones cuando acceden a un servicio asistencial que, todavía hoy, continúa diseñado mayoritariamente para hombres.

Para visibilizar esta realidad, la entidad organiza cinco actividades, una por día, con las que pretende dar voz a estas mujeres mediante acciones artísticas y reivindicativas en las calles del Calvario.

La programación ha arrancado este lunes con la elaboración de broches artesanales, que las usuarias y el personal confeccionan para lucir en ropa y mochilas con mensajes preparados para la campaña.

Las acciones continuarán el martes a las 11:30 horas en la calle Martínez Garrido, donde Érguete instalará siluetas de mujeres a tamaño real para denunciar la "invisibilidad" de ellas en los recursos de atención y explicar, con ejemplos, por qué muchas no llegan a entrar o lo hacen tarde por prejuicios o por la elevada carga familiar.

El miércoles, en el mismo lugar y a la misma hora, dibujarán dos caminos con piedras: uno corto para representar el recorrido de los hombres por los recursos asistenciales y otro largo para las mujeres, con los obstáculos que han encontrado en su proceso. El jueves, la escritora Xulia Alonso impartirá un taller de escritura terapéutica con el objetivo de ayudarles a reflexionar y dotarlas de herramientas para denunciar su situación.

Por último, el viernes, a las 12:00 horas, la asociación impulsará junto a otras entidades de Social Calvario una performance en la Praza da Memoria para denunciar los estigmas que sufren las mujeres en riesgo de exclusión.