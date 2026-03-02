Caballero, tras reunirse con la ministra de Deportes: "Saben que Vigo tiene que ser sede del Mundial"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón. Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue quemando todas las naves para que la ciudad olívica sea sede del Mundial 2030. Tras remitir una carta exigiéndoselo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y hacer arder el Meco con las figuras de su presidente, Rafael Louzán, y el de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes se ha reunido con la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.

Desde Madrid, el regidor ha asegurado en un audio remitido a los medios que tanto la ministra como su equipo "han visto todo muy razonable", por lo que "en este momento, tenemos también su apoyo".

Según Caballero, Tolón le ha trasladado, "por lo que saben y conocen bien, que Vigo tiene todos los méritos para ser sede del Mundial"; además, que desde el Ministerio "no se entiende que la Federación presente 10 candidaturas para 11 sedes".

"Es un ridículo que España no se puede permitir", ha reivindicado el alcalde, que ha querido dejar clara la "muy buena receptividad" que han tenido sus argumentos durante la reunión.

Caballero ha trasladado durante el encuentro la situación en la que se encuentra la ciudad para ser sede del Mundial 2030, tras "quedarse fuera" de la selección inicial que había hecho la RFEF en lo que ha calificado como "escándalo imposible de justificar e imposible de explicar por nadie".

Además, ha reiterado que detrás de esa decisión se encuentra el presidente gallego, Alfonso Rueda, porque "él solo iba a apoyar una sede y que esa sede tenía que ser A Coruña", incluso después de que Málaga renunciase, ya que "Vigo era la siguiente en la lista", pero se ha quedado fuera "por razones políticas".

Por esto, le ha reclamado que "el Gobierno de España pida que se cumpla el orden de la lista que elaboró la Federación Española y, sobre todo, que se supere el ridículo actual", teniendo en cuenta que este jueves habrá una comisión interministerial presidida por Tolón en la que también estarán la RFEF y la FIFA.

"Regresa con las manos vacías"

Desde el PP de Vigo, consideran que Caballero "regresa de su viaje a Madrid con las manos vacías" y entienden que lo que ha recabado es "apoyo moral".

"Se confirman nuestros peores temores", ha refrendado la presidenta popular, Luisa Sánchez, que considera que "si él mismo dice que el caso ha dado la vuelta al mundo, ¿nos está dando a entender que la ministra lo desconocía?", en referencia a ese apoyo del Ejecutivo central.

"Ya lo dijimos la semana pasada: para difundir insidias de la Xunta o la Diputación no hace falta que el alcalde se vaya a Madrid. Eso ya lo hace a diario desde Vigo; al menos podía haberles ahorrado el dinero a los contribuyentes", ha criticado Sánchez sobre "una estrategia" que "le ha reportado cero avances".

"El alcalde debe recapacitar", ha añadido sobre que la ciudad olívica sea finalmente sede con "su política de hacer enemigos".

"Ha quedado demostrado que su estrategia solo conduce al fracaso. Nadie rebate los méritos de Vigo para ser sede del Mundial; la duda es si este alcalde sabe hacerlos valer", ha sentenciado.

Transparencia

Por su parte, el BNG ha denunciado que la aspiración mundialista de Vigo no puede seguir siendo "el secreto mejor guardado de Abel Caballero" y ha reclamado conocer "el coste real" y "el retorno para la ciudad" de la que sería la mayor inversión municipal "de las últimas décadas", y que cifran en unos 75 millones de euros.

"Está muy ben que el alcalde viaje, pero lo que no puede hacer es ir a pedir fuera lo que no es capaz de explicar ni en su propia ciudad", ha declarado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, por lo que ha instado a Caballero a abandonar la política de "opacidad" alrededor de la candidatura.

Igrexas ha criticado que ni vecinos ni oposición disponen de información detallada del proyecto y ha lamentado el "bucle de ruido y testosterona partidista" en el que, según el nacionalista, están centrados PP y PSOE, cruzando acusaciones con Xunta, Diputación y Gobierno central.

Así, desde el BNG reclaman la publicación inmediata del dossier técnico de la candidatura, que se informe del coste real, se encargue un estudio independiente del impacto en la ciudad y, finalmente, la creación de una Comisión Informativa Especial.

"El alcalde tiene que entender que la transparencia no es una opción, es una obligación", ha rematado.