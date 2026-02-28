El Halo cumple dos años perfilando el 'skyline' de Vigo: "Es un verdadero símbolo de la ciudad"

El ascensor HALO cumple este 28 de febrero dos años facilitando la movilidad en la ciudad de Vigo. Se trata del símbolo más reconocido del 'Vigo Vertical' que conecta el centro comercial Vialia con la calle García Barbón, a través de la calle Serafín Avendaño.

Para conmemorar la fecha, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado de parte de su equipo de gobierno, se desplazó a la plaza pública del centro comercial Vialia, punto de acceso al ascensor. "Con 1,8 millones de viajes cada año, es un verdadero símbolo de la ciudad", destacó Caballero.

Durante sus dos años en Vigo, el ascensor ha recibido media docena de premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Entre estos galardones se incluyen el Best of Best en los 4 Future Awards 2025 (Canadá), el Premio ACHE de Ingeniería Estructural 2025, el Architecture MasterPrize 2024, el Premio Porcelanosa al Proyecto Más Innovador 2024, el Premio Acueducto de Segovia 2025 y los Loop Design Awards (2021 y 2024), así como un reconocimiento de Archilovers Magazine en Italia. Además, ha sido finalista en los IABSE Awards 2025, consolidando a Halo como un referente en arquitectura, ingeniería y movilidad sostenible.