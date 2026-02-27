Vigo inicia la tramitación urbanística de la Plaza de España para su "semipeatonalización"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes avances significativos en la planificación urbanística de la Plaza de España, con el inicio de la tramitación de la zona 1, lo que permitirá poner en marcha los desarrollos de todos los ámbitos de esta área central de la ciudad.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor destacó que dos manzanas no tendrán nuevas edificaciones: la que albergaba la antigua sede del Celta de Vigo, diseñada por Antonio Cominges, que se mantendrá tal como está; y la ubicada entre las calles Manuel, Olivier y San Amaro, donde se conservarán las edificaciones existentes y se cederá una parcela colindante con la plaza al Concello como dotacional.

Además, se modificará el trazado de la calle Honduras para construir el anillo perimetral de la plaza, una actuación que permitirá, junto con otras intervenciones ya planificadas, la semipeatonalización de la Plaza de España.