Vigo celebra el 8M bajo el lema "Democracia son derechos. Feminismo y civilización"

Vigo celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Democracia son derechos. Feminismo y civilización".

La programación del evento se presentó este viernes en rueda de prensa, donde el alcalde Abel Caballero estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, las concejalas de Igualdad, Educación y Política Social, Ana Laura Iglesias, Olga Alonso y Yolanda Aguiar, así como por las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer.

Caballero hizo un llamamiento a reivindicar el feminismo "con más fuerza que nunca" frente a la expansión de la movilización negacionista promovida por partidos de derecha y extrema derecha, "que intentan frenar los avances del feminismo y la gran revolución que está en marcha". "Queremos alzar nuestra voz ante las ofensivas contra los avances en igualdad", afirmó el alcalde.

"Seguramente es el 8M más importante que ha habido nunca porque nos encontramos con partidos políticos lanzados en contra de la igualdad y del feminismo", recalcó. La amplia programación prevista por el Concello de Vigo durante todo el mes de marzo tiene como objetivo seguir potenciando el Día Internacional de la Mujer, una fecha que debería celebrarse 365 días al año, defendió.

La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, afirmó que la programación del 8M sitúa a Vigo como ciudad líder en el compromiso "firme" en defensa de la igualdad. "El cartel de Vigo no tiene comparación porque ninguna otra ciudad cuenta con una oferta tan amplia, diversa y potente. No es fruto de la improvisación ni un gesto simbólico puntual, sino el resultado de un trabajo constante, planificado y colectivo", en colaboración con el Consejo Municipal de la Mujer.

Silva reafirmó el "compromiso inequívoco" del Concello de Vigo con el feminismo, la educación en valores y la lucha por la igualdad en un escenario en el que "no podemos dar por consolidados todos los avances, porque existen discursos que cuestionan los derechos fundamentales de las mujeres, intentos de minimizar la violencia machista y estrategias que buscan dividir en lugar de sumar".

Programa

El jueves 5 de marzo arranca el programa de actos con la actuación en el Auditorio Municipal de "Gale e Ovidio" a partir de las siete de la tarde. El domingo 8 de marzo tendrá lugar la manifestación que saldrá a las 12:00 del mediodía desde la Plaza de España. Y, el viernes 20 de marzo está prevista la XIV Gala de entrega del Premio de Igualdad Ernestina Otero en el centro social de la Fundación.

A lo largo del mes de marzo se desarrollarán 14 jornadas en torno al feminismo, con un total de 18 actos que incluyen conciertos, espectáculos de danza, proyecciones, recitales, títeres, teatro, conferencias y formación.