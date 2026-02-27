Vigo amplía en casi 11 millones de euros su presupuesto para 2026, "para hacer más y mejor"

La Xunta de Goberno de Vigo ha aprobado este viernes una ampliación de 10.917.131 euros en el presupuesto municipal de 2026 , que eleva la cifra total a 361,7 millones de euros, de los cuales 127 millones estarán destinados a inversiones en la ciudad.

Según destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, entre las principales actuaciones previstas se encuentran obras de humanización en calles como Serafín Avendaño y Lepanto, la finalización de las rampas de Pintor Colmeiro y Pintor Lugrís, la cubierta de la pista deportiva de Zamáns, así como mejoras en centros culturales y asociaciones de vecinos.

El incremento presupuestario también permitirá ampliar las fiestas de Vigo con 1,2 millones de euros adicionales, la puesta en marcha de la exposición de Julio Verne, la reparación del acceso a la playa de O Cocho en Alcabre y el mantenimiento del Pazo de Congresos. Asimismo, se contemplan actuaciones de calado, como la reparación estructural del muro de contención de la Vila Romana de Toralla y la climatización del centro municipal del distrito de San Roque.

Asimismo, Caballero destacó la instalación de la escultura de Iago Aspas y la organización en Vigo de los European Police & Fire Games, eventos que reforzarán la proyección internacional de la ciudad.

"Esto es trabajar para la ciudad. Esto es lo que importa. Esto es el resultado de la buena política: recursos para mejorar Vigo, reformar sus calles y centros y ejecutar numerosas actuaciones que benefician a todos los ciudadanos", afirmó el regidor.