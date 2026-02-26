Pesca defiende en Vigo una financiación estable para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha defendido la necesidad de asegurar una financiación estable y suficiente para la investigación pesquera, al considerarla un pilar estratégico para la sostenibilidad de los recursos marinos, la seguridad alimentaria y el futuro del sector.

Así lo ha señalado durante la clausura del acto conmemorativo del 25 aniversario del buque oceanográfico Vizconde de Eza, donde ha puesto en valor el papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la generación de conocimiento científico aplicado a la gestión pesquera, a través de su flota oceanográfica, integrada también por los buques Miguel Oliver y Emma Bardán.

Artime ha advertido además de los retos que plantea la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, que, según ha indicado, contempla recursos insuficientes y sin partidas específicas para ámbitos clave como la recopilación de datos y el conocimiento del medio marino.

En este contexto, ha subrayado que la política pesquera se sustenta en la evidencia científica y no solo en la regulación o el reparto de cuotas. Según ha afirmado, la inversión en investigación permite reducir la incertidumbre en la evaluación de los recursos y mejorar la toma de decisiones.

Durante su intervención, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, incidió en que "desde la política se contribuye con la creación de institutos de investigación" o con la construcción de buques de investigación oceanográfica como el Vizconde de Eza, que cumple un cuarto de siglo de prospección científica sobre la situación del mar y de los recursos pesqueros.

Caballero, tras destacar el nivel de la investigación en España, puso en valor la aportación de los científicos al progreso de la economía y de la sociedad, así como para hacer frente tanto a los negacionistas del cambio climático como "a quienes desde la tecnología quieren controlar la democracia y no están para lograr que la ciudadanía sienta la mejora de la sociedad".

El buque Vizconde de Eza, operativo desde 2001, ha desarrollado más de 200 campañas de investigación en aguas europeas e internacionales. El acto conmemorativo reunió a representantes de la administración, la comunidad científica y el sector pesquero, e incluyó una mesa redonda centrada en los retos de la investigación pesquera en España.

Con motivo de este aniversario, se ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante 25 años por los buques oceanográficos del Ministerio en apoyo a la gestión sostenible de la pesca, así como la dimensión internacional de sus campañas, que contribuyen a reforzar la cooperación científica y la presencia exterior de España.