Baiona (Pontevedra) repartirá ceniceros portátiles gratis durante la Festa da Arribada

El Concello de Baiona pondrá en marcha una iniciativa destinada a reforzar la limpieza y la concienciación ambiental entre vecinos y visitantes con motivo de la Festa da Arribada. Con este objetivo, el Concello repartirá gratuitamente "cabicheiras" (ceniceros portátiles reutilizables) a lo largo de los días de celebración.

Se trata de recipientes pequeños, prácticos y reutilizables que permiten apagar y guardar las colillas de forma segura hasta poder depositarlas en una papelera.

Según explican desde el ente municipal, la medida busca reducir la presencia de colillas en la vía pública, especialmente en las zonas de mayor afluencia como el casco histórico y el entorno del puerto, donde cada año se concentran miles de personas para disfrutar del mercado medieval, las actividades culturales y la programación festiva.

Desde el Concello se destaca que la Arribada es una celebración que pone en valor la historia y la identidad de Baiona, y que mantener la villa en perfecto estado es una responsabilidad compartida. "Queremos que la fiesta sea un ejemplo no solo de participación y dinamización económica, sino también de respeto por nuestro entorno y al medio ambiente", señalan.