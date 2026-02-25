Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: Regresan los paraguas, aunque ya no serán tan imprescindibles
Tras un paréntesis con sol y temperaturas altas para la época del año actual, este miércoles hemos amanecido con lluvia. La buena noticia es que las precipitaciones no serán tan persistentes y tenderán a remitir
Ecuador de semana y vuelta a coger los paraguas tras varios días de "libertad condicional" en lo meteorológico. Eso sí, pese a la vuelta de la inestabilidad, esta no será tan acuciada ni tan prolongada en el tiempo, ya que parece que las precipitaciones empezarán a remitir ya en las próximas horas.
Así, este miércoles lloverá, pero se irán abriendo claros conforme avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los nueve grados y los 16.
Ya mañana se espera un cambio de tónica general. Los cielos estarán completamente despejados con máximas que subirán hasta los 18 grados y mínimas que se quedarán en los ocho.
De cara al final de semana, el viernes, podría regresar la inestabilidad. Se esperan chubascos débiles y temperaturas que retrocederán ligeramente: Hasta los 14 grados, en la parte alta del mercurio, y hasta los nueve, en la mínima.