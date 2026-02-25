Mos (Pontevedra) celebrará el 8M poniendo en valor a las mujeres pioneras de la música del municipio

El Concello de Mos ha presentado la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer 2026, cuyo eje central será la puesta en valor de las mujeres de Mos pioneras en la música, destacando su papel en la construcción de la identidad cultural local y en la transmisión de valores de igualdad a las nuevas generaciones.

La agenda comenzará el sábado 7 de marzo con la tradicional Cena de la Mujer, a partir de las 21:30 horas en el Pabellón Óscar Pereiro, en una edición inspirada en los años 80, década clave para los avances en igualdad en España y también para el desarrollo cultural y musical.

El domingo 8 de marzo, a las 18:00 horas, el Auditorio del Centro Dotacional de Torroso acogerá el acto central del 8M, en el que el Concello rendirá homenaje a las mujeres de la música de Mos. El objetivo es visibilizar el talento femenino en el ámbito musical local y reconocer la trayectoria y aportación de artistas, directoras, músicas, profesoras y creadoras que forman parte de la historia cultural del municipio.

La programación cultural continuará el domingo 15 de marzo con la representación de Bernarda, de la compañía Malasombra, escrita y dirigida por Xosé Prieto, una propuesta inspirada en La casa de Bernarda Alba que aborda el choque generacional y el papel de la mujer en una sociedad en transformación.

El compromiso con la educación en igualdad tendrá un peso específico: el viernes 27 de marzo se desarrollará en el Auditorio de As Pozas, de 9:00 a 14:00 horas, la campaña "Agresión Off" de la Dirección Xeral contra la Violencia de Xénero, en colaboración con el IES de Mos, centrada en prevención y sensibilización ante las violencias machistas.

Además, durante todo marzo se celebrará el I Concurso Interescolar por la Igualdad, con un Escape Room colaborativo sobre feminismo y derechos de las mujeres, fallo del jurado el 15 de abril y, ya en abril, los días 20 y 24, el alumnado de 3º de ESO participará en los talleres "Eu Perreo Soa".

La programación se completa con las V Jornadas de la Mujer y un espacio de encuentro alrededor del libro El club de la calceta, con sesiones de lectura compartida y diálogo entre mujeres los jueves, con el objetivo de que el 8M sea un proceso continuado de visibilización, formación y compromiso social.