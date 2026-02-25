Abanca en Modariz (Pontevedra)

Abanca en Modariz (Pontevedra) Google Maps

Ofrecido por:

Vigo

Atracan a mano armada un banco en Mondariz (Pontevedra) y dejan a los empleados maniatados

Un hombre, con el rostro cubierto por una máscara, entró en la sucursal y amenazó al personal

Más actualidad: Rescatan al conductor de un coche que se cayó por un terraplén en Cuntis (Pontevedra)

Publicada
Actualizada

Un hombre armado ha irrumpido este miércoles en la sucursal de Abanca en Mondariz y amenazó a los empleados. Fuentes presenciales relatan que el asaltante irrumpió en la oficina a media mañana portando un arma de fuego.

Vista aérea el Puerto de Vigo.

Según informa la Guardia Civil a Treintayseis, el suceso ocurrió sobre las 14:00 horas de este miércoles, cuando un hombre, con el rostro cubierto por una máscara, entró en la sucursal y amenazó al personal.

Se sabe que el individuo utilizó bridas para maniatar a los empleados y limitar su movilidad. Por el momento, no se conocen más detalles ni la cantidad que pudo haber sustraído.