Atracan a mano armada un banco en Mondariz (Pontevedra) y dejan a los empleados maniatados

Un hombre armado ha irrumpido este miércoles en la sucursal de Abanca en Mondariz y amenazó a los empleados. Fuentes presenciales relatan que el asaltante irrumpió en la oficina a media mañana portando un arma de fuego.

Según informa la Guardia Civil a Treintayseis, el suceso ocurrió sobre las 14:00 horas de este miércoles, cuando un hombre, con el rostro cubierto por una máscara, entró en la sucursal y amenazó al personal.

Se sabe que el individuo utilizó bridas para maniatar a los empleados y limitar su movilidad. Por el momento, no se conocen más detalles ni la cantidad que pudo haber sustraído.