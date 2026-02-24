Vigo dice adiós a otro de los símbolos del patrimonio industrial de la ciudad

Desde la Panificadora hasta el edificio del Grupo de Empresas Álvarez de la Avenida de Ramón Nieto, pasando por La Artística y Alfageme. El patrimonio industrial de Vigo luce en ruinas desde hace años, a la espera de una normativa urbanística que llegó, por fin, el pasado año en forma del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Entre ellos también se encuadra la antigua factoría Moahsa, acrónimo de Moisés Álvarez e Hijos S.A., perteneciente también al Grupo de Empresas Álvarez (GEA). Situada en la carretera de Camposancos, a la altura del número 159, abrió sus puertas en 1969 dedicada a la porcelana para hostelería. Comenzó a construirse en 1966 dentro de un plan de diversificación industrial de GEA, que comercializaba artículos de cristal, porcelana y loza.

El origen está en Manuel Álvarez Pérez, que creó la empresa en 1927, que comenzó a crecer exponencialmente a partir de la década de 1940 de la mano de su hijo, Moisés Álvarez O'Farril, ya como GEA. La fábrica de cerámica llegó a ser la más importante de España, con 5.000 empleados y 34 establecimientos por todo el país.

Pero la decadencia llegó a partir de los años 70, poco después de la apertura de la factoría de Moahsa. A principios del siglo XXI, la empresa cerró, aunque los problemas económicos comenzaron en 1996. Desde ese año, se adeudó a los trabajadores de Moahsa más de 18 millones de euros, que incluso llegaron a acampar en los terrenos de Coruxo en 2002 para exigir lo debido cuando el juzgado comenzó a liquidar los bienes de la empresa para sacarlos a subasta.

Cerrada desde 2001

Antigua fábrica de Moahsa en Coruxo. Treintayseis

Tras cerrar en 2001, en los últimos 25 años estas instalaciones fueron convirtiéndose en una edificación ruinosa rodeada de maleza y vallada, como una postal más de esa memoria industrial de la ciudad abatida por el tiempo y el olvido. El edificio, de una sola planta, tiene más de 9.000 metros cuadrados, mientras que la extensión del terreno ronda los 35.000.

Un "vertedero", como denunciaron los vecinos de la zona en 2016, repleto de escombros y basuras, que llevó al Concello a exigir a las inmobiliarias propietarias de la antigua nave a limpiar, vallar y asegurar la parcela, en la que habían comenzado a habitar desde ratas hasta serpientes.

Su futuro parecía ligado al PXOM de 2008, que lo destinaba a suelo urbano, pero ninguno de los proyectos presentados llegó a materializarse, más allá de que la herramienta urbanística fue anulada por la justicia. Se llegó a hablar, incluso, de la lejana posibilidad de albergar un IKEA en la ciudad.

Futuro

Al abrigo del nuevo Plan, en julio del año pasado se iniciaba el expediente urbanístico, que recoge que el terreno está destinado a usos terciarios; es decir, actividades de servicios, comercio, hostelería, oficinas y equipamientos, como locales, centros comerciales, cines, hoteles, restaurantes, consultorios médicos, gimnasios y oficinas administrativas que prestan servicios a ciudadanos o empresas.

Según lo definido en el planteamiento municipal, está fijada una altura máxima de 4 plantas para las edificaciones, que puede modificarse en base a una posible integración o justificación, y la obligación de la mejora de los accesos en la zona. Además, el Concello recibirá una cesión para espacios públicos y de uso municipal en el entorno de alrededor de 3.500 metros cuadrados.

Desde el año pasado, la empresa Residencial El Rocío obtuvo la autorización para el derribo, unos trabajos que arrancaron la semana pasada, aunque esto supone poco más que despejar el terreno, sin conocer todavía en detalle qué se proyectará en un futuro.

Así lo confirmaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el programa "Vigo de Cerca", de Televigo, que a la pregunta de un televidente respondía que el Concello no tenía proyecto previsto, a la espera de que se complete el derribo de los elementos no protegidos. Sí lo están los hórreos que se encuentran en una zona de la parcela, que tendrán que mantenerse al estar en el catálogo de edificios, bienes y elementos protegidos.