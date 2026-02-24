Vecinos del barrio vigués de Teis alertan de desprendimientos en el antiguo centro de salud: "Puede haber un accidente"

Vecinos del barrio vigués de Teis alertan del riesgo de caída de piedras en el antiguo centro de salud Cedida

La Asociación de Vecinos del barrio vigués de Teis denuncia el riesgo de desprendimiento de piedras de la fachada del antiguo centro de salud, situado en el número 54 de la calle Enrique Lorenzo.

"Hemos solicitado por escrito al Concello de Vigo que, de manera urgente, se tomen medidas para retirar o asegurar estas piedras y señalizar el lugar, con el fin de evitar que se produzca un accidente".

Se trata de un edificio que lleva cerrado desde hace 25 años, desde la construcción del actual centro de salud del barrio, situado en la calle Ángela Iglesias Rebollar. Recientemente, el Concello aprobó un proyecto para habilitar allí una biblioteca para el barrio. Sin embargo, desde la asociación vecinal critican la iniciativa, ya que el proyecto no contempla un servicio de préstamo de libros. "Queremos una biblioteca para Teis, y no solo una sala de lectura", señalan.

En concreto, la obra aprobada por el Concello tendrá un coste de 1.033.000 euros. Una inversión que se destinará a la construcción de un edificio de dos plantas y, en la zona exterior, zonas verdes.