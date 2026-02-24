Ofrecido por:
Vecinos del barrio vigués de Teis alertan de desprendimientos en el antiguo centro de salud: "Puede haber un accidente"
Desde la Asociación de Vecinos han exigido al Concello que se tomen medidas para retirar o asegurar estas piedras y señalizar el lugar
Información relacionada: El Concello de Vigo dará luz verde este viernes a la contratación de la obra de la biblioteca de Teis
La Asociación de Vecinos del barrio vigués de Teis denuncia el riesgo de desprendimiento de piedras de la fachada del antiguo centro de salud, situado en el número 54 de la calle Enrique Lorenzo.
"Hemos solicitado por escrito al Concello de Vigo que, de manera urgente, se tomen medidas para retirar o asegurar estas piedras y señalizar el lugar, con el fin de evitar que se produzca un accidente".
En concreto, la obra aprobada por el Concello tendrá un coste de 1.033.000 euros. Una inversión que se destinará a la construcción de un edificio de dos plantas y, en la zona exterior, zonas verdes.