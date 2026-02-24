Piden que no se retire la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil, en Vigo

La Asociación para a Defensa Ambiental de Galicia (Grupo de Vigo - O Morrazo), Bembrive en Pé, Ecoloxistas de Galiza Atlántica e Verde (Grupo de Pontevedra Sur), la Federación de Asociacions Veciñais Eduardo Chao, la Plataforma Veciñal Salvemos A Barroca y la Sociedade Galega De Historia Natural Verdegaia piden al Concello de Vigo que no retiren la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil.

Lo hacen recordando que, en el verano de 2025, tras "meses de obras" y un gasto total superior a los dos millones de euros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico terminó la fase 1A del proyecto "Recuperación del sistema dunar en la playa de Samil", un plan al que se opusieron varias asociaciones ambientales y sociales de la ciudad de Vigo, que denunciaban "una falta de adecuación a los objetivos declarados del proyecto" y "un sinsentido de las actuaciones a la vista".

Lamentaban que, con el motivo de "recuperar el sistema dunar" estaban "destruyendo" las áreas ya existentes. "Bastou unha boa vaga de temporais para poñer as cousas no seu sitio e, xa no primeiro inverno, evidenciar a falla de sentido do paseo litoral reconstruído en Samil", han declarado.

Acusan a las entidades involucradas de "incompetencia" y "descoñecemento ambiental". Con todo, añadieron, "esta vez, a incompetencia e o descoñecemento ambiental resultaron na recuperación real do sistema dunar, e felizmente o paseo ficou enterrado polas areas, co sistema dunar a rexenerarse naturalmente sobre el".

Para los ecologistas no tendría sentido desenterrar el paseo destruyendo el sistema dunar que, a su vez, motivó la obra en cuestión. "Será que todo non era mais que unha excusa para rematar a urbanización salvaxe de Samil?", se han preguntado.

Además de lo anterior, estos colectivos solicitan al Gobierno de España, al Concello y a la Xunta que "de inmediato recuperen o obxectivo do último plano do ministerio anunciado en 2011 para retranquear 100 metros o paseo actual". También que "inicien xa os estudos dun plano a medio plazo para a recuperación integral do sistema litoral de Samil e os ambientes prioritarios destruidos -argazadas, dunas costeiras e lagoas costeiras con marismas asociadas- e ntegren a recuperación ambiental dos espazos litorais da ria no desenvolvemento da cidade e en colaboración coas institucións científicas, ambientais e cidadás presentes na cidade".