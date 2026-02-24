El BNG de Vigo reclama una línea de autobús directa a Peinador

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo demanda una línea directa de autobús que conecte con el aeropuerto de Peinador. La formación nacionalista reclama al Concello y a la Xunta que cooperen para que la ciudad cuente con un servicio de transporte exprés a la terminal, como ocurre en el resto de aeropuertos gallegos.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, criticó que la línea A, la única que actualmente conecta con el aeropuerto vigués, en realidad es un autobús urbano "que pasa por Peinador". Asimismo, denunció que el número de frecuencias es "absolutamente insuficiente", con 30 en días laborables que se reducen a 22 los domingos y festivos.

Igrexas alertó además de la "saturación" que se registra en la actual línea A, con personas amontonadas a determinadas horas del día cuando se juntan vecinos que viven en el recorrido de la línea con viajeros que se dirigen a Peinador. Con el "agravante", subrayó, de que Vitrasa acabó retirando los autobuses que contaban con portamaletas, generando una masificación aún mayor.

El portavoz calificó también de "inexplicable" que el aeropuerto Sá Carneiro, en la ciudad portuguesa de Oporto, tenga hoy casi mejores conexiones de autobús desde Vigo que la propia terminal de la ciudad. En ese sentido, consideró "clave y estratégica" esta medida para reforzar precisamente el papel de Peinador y que sea el aeropuerto de referencia del sur de Galicia y de toda la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.